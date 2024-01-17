U 14 liginde grup maçları tamamlandı ve final grubuna yükselen dört takım belli oldu. A grubundan Osmancık Kandiberspor ve HE Kültürspor B grubundan ise Vefa Gençlikspor ve Hattuşa Gençlikspor takımları final grubunda mücadele etmeye hak kazandılar.

A grubunda son haftanın kader maçında Osmancık Kandiberspor takımı Çorum Anadolu FK karşısında zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak ligi 7 maçınıda kazanarak 21 puanla lider olarak tamamladı. HE Kültürspor ise son maçında Çorumspor eksik olarak sahaya çıktığı için hükmen galip geldi ve 18 puanla ligi ikinci tamamladı ve final grubuna yükselen ikinci takım oldu. Son maçını kaybeden Anadolu FK ise 15 puanla üçüncü olarak bu kategoriyi tamamladı.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor yedinci maçında Sungurlu Belediyespor deplasmanından 11-0 farklı skorla ayrılarak 19 puanla final grubuna birinci olarak tamamladı. Haftanın kritik maçında ise ikinci Hattuşa Gençlikspor ile üçüncü Mimar sinan takımları arasındaki maç beklendiği gibi nefes kesti. İki takımın gol düellosundan 5-5 beraberlik ile ayrılan Hattuşa Gençlikspor 17 puanla ikinci olarak final grubuna yükselirken Mimar Sinan ise 16 puanla üçüncü olarak bu kategoride sezonu tamamladı.

Final grubunda heyecan pazar günü oynanacak iki maçla başlayacak. Vefa Gençlikspor- HE Kültürspor ve Osmancık Kandiberspor- Hattuşa Gençlikspor maçları ilk haftada oynanaak. İki maçın hafta içi oynanacağı final grubunda şampiyon 11 Şubat pazar günü oynanacak maçlarla belli olacak.