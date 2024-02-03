Yağmur Tur U 14 Final Grubunda dördüncü maçlar sonunda yarış kıyasıya devam ediyor.

Ligde oynanan 8 maçta dört maçın berabere bitmesi ligdeki çekişmeyi açıkca gösteriyor.

Lider Kültürspor dört maçta iki galibiyet iki beraberlik alarak zirvede otururken son sırada bulunan Vefaspor ise henüz galip gelemedi üç beraberlik aldı.

İkinci yarının ilk hafta maçlarında lider Kültürspor son sırada bulunan Vefaspor ile ilk maçta olduğu gibi yine 0-0 berabere kaldı ve haftayı bir puanla kapattı. Günün ikinci maçında ise Hattuşaspor, Osmancık Kandiberspor önünde deplasmanda kazanıdığı maçın rövanşında 1-1 berabere kalarak çok önemli iki puan kaybetti.

Osmancık Kandiberspor ise son iki maçtaki çıkşını bu maçlara sürdürdü.

Ligde beşinci hafta maçları yarın oynanacak. Haftanın kritik maçında lider Kültürspor, Osmancık Kandiberspor deplasmanında kazanmak istiyor.

Osmancık Kandiberspor ise son haftalardaki çıkışını devam ettirerek ligde umutlarını son maça taşımak amacında.

Diğer maçta ise ikinci sırada bulunan Hattuşa Gençlikspor ile dördüncü sırada bulunan Vefa Gençlikspor karşılaşacak.

Hattuşa bu maçı kazanarak lider Kültürspor’un puan kaybetmesini bekleyecek, Vefaspor ise ilk galibiyetini almak istiyor.