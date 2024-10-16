U 14 Liginde gruplarda beşinci maçlar sonunda A grubunda Osmancık Kandiberspor, B grubunda ise Vefa Gençlikspor takımları yollarına kayıpsız devam ediyor.

A grubunda beşinci maçında sahasında İkbalspor’u misafir eden Osmancık Kaniberspor rakibini 8-0 gibi farklı skorla yenerek yoluna kayıpsız devam etti ve liderliğini devam ettirdi.

Lig ikinvisi Vefa Devanespor Kültürspor karşısında 3-1 aynı puanla üçüncü sırada bulunan Gençlerbirliği ise Mecitözü Gençlerbirliği’ni 3-0 yenerek yarışa devam ettiler.

Grupta altıncı hafta maçları cumartesi günü oynanacak. Haftanın kritik maçında lider Osmancık Kandiberspor ile ikinci sıradaki Vefa Devanespor arasında oynanacak.

Gençlerbirliği ise Hattuşaspor ile karşılaşacak ve kazanarak avantaj yakalamak amacında.

B grubunda lider Vefa Gençlikspor üçüncü sırada bulunan İl Özel İdarespor önünde 9-0 galip gelerek final grubuna yükselmeyi garantiledi. Grupta ikinci Mimar Sinan ise Alaca Belediyespor karşısında 11-0 galip gelerek ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Grupta Çorum idman Yurdu ile Çorum Anadolu FK takımları ise bu ligdeki ilk beraberliği 0-0 ile aldılar.

Grupta altıncı hafta maçında lider Vefaspor Alaca Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Lig ikincisi Mimar Sinan ise haftayı oynamadan üç puanla kapatacak.