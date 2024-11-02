Amatör futbolda sezonun ilk play-off heyecanı yarın U 14 liginde oynanacak iki maçla başlayacak.

İki grupta 16 takımın mücadele ettiği U 14 liginde gruplarda tek devreli maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takım final grubuna yükseldi.

Final grubunda ilk hafta maçları yarın oynanacak. Yarın İtfaile sahasında saat 14’de başlayacak maçta Vefa Gençlikspor ile Gençlerbirliği takımları karşılaşacak. Grupta tüm maçlarını kazanarak kayıpsız lider çıkan Vefaspor ise diğer gruptan ikinci olarak çıkan Gençlerbirliği takımları final grubuna üç puanla başlamak için mücadele edecekler.

İlk haftanın ilçede oynanacak maçında ise Osmancık Kandiberspor ile Gençlik Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak.

Grubundan kayıpsız olarak lider çıkan Osmancık Kandiberspor diğer gruptan ikinci çıkan Mimar Sinanspor ile evinde karşılaşacak.

Dört takımın çift devreli mücadele edeceği ligde heyecan 24 Kasım pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek.