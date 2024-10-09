U 14 Liginde üçüncü hafta maçları sonunda iki grupta play-off heyecanı artarak devam ediyor.

Gruplarda üçüncü maçlar sonunda A grubunda Osmancık Kandiberspor B grubunda ise Vefa Gençlikspor liderlik koltuğunda oturuyorlar,

A grubunda ilk iki maçından galibiyet ile ayrılan Osmancık Kündiberspor üçüncü hafta maçında rakibi Mecitözü Gençlerbirliği gelmediği için hükmen galip ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü.

Grupta ikinci sıradaki Hattuşaspor takımı İkbalspor önünde 5-0 galip gelerek ikinci sırada yer aldı.

Gençlerbirliği ise Vefa Devanespor karşısında 5-1 galip gelerek ilkiki iddiasını devam ettirdi.

1907 Gençlikspor ise Kültürspor önünde 2-0 galip gelerek ilk üç puanını aldı.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor Çorumspor karşısında 9-0 galip gelerek liderliğini devam ettirdi. Mimar Sinanspor ise ilk iki maçını kazanan İl Özel İdarespor önünde zorlu maçı 2-1 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Çorum Anadolu FK ise hükmen galip gelerek ilk iki iddiasını devam ettirirken Çorum İdman Yurdu ise Alaca Belediyespor önünde farklı kazandı ve ilk galibiyetini aldı,

Ligde dördüncü hafta maçları bugün oynanacak. A grubunda lider Kandiberspor takımı ikinci sırada bulunan Hattuşaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Üçüncü sıradaki Gençlerbirliği ise HE Kültürspor önünde ikinci sıra için avantaj yakalamak istiyor.

B grubunda ise haftanın kritik maçında yollarına kayıpsız devam eden lider Vefa Gençlikspor ile ikinci sıradaki Mimar Sinan takımları arasında oynanacak.

Üçüncü sırada bulunan İl Özel İdarespor ile dördüncü sıradaki Çorum Anadolu FK ile ilk iki yolunda avantaş yakalamak için karşılaşacaklar.