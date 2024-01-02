U 14 liginde beşinci hafta maçları sonunda A grubunda Osmancık Kandiberspor B grubunda ise Vefa Gençlikspor takımları liderliğe oturdular.

A grubunda oynanan haftanın kritik maçlarında Osmancık Kandiberspor sahasında konuk ettiği Vefa Devane Gençlikspor’u gol düellosunda geçen maçta 7-3 yenerek beşinci maçından da galibiyet ile ayrılarak 15 puanla liderliğe yükseldi. Bu galibiyet ile Osmancık Kandiberspor final grubunu büyük oranda garantiledi. Haftanın kritik maçında ise HE Kültürspor grubun namağlup takımı Çimentospor’u 1-0 yenerek final grubu için umutlarını ardırdı ve üçüncü sırada kendine yer buldu. 1907 Gençlikspor, Çorumspor önünde 3-1 galip gelerek ikinci galibiyetini aldı ve dördüncü sıraya yükseldi. Osmancık Belediyespor ise sahasında Kargıgücüspor önünde 4-2 kazanarak yedi puanla beşinci sırada kendine yer buldu.

B grubunda ise zirvedeki iki takımın maçında Vefa Gençlikspor takımı Mimar Sinan Gençlikspor önünde 4-1’lik skorla galip gelerek grupta liderliğe yükseldi. Bu mağlubiyet ile Mimar Sinan 12 puanla üçüncü sıraya geriledi. Hattuşa Gençlikspor ise Gençlerbirliği karşısında 6-1 galip gelerek 13 puanla ikinci sırada yer aldı. İskilipspor Maviay Gençlikspor deplasmanında 6-2 galip gelerkin Sungurlu Belediyespor ise Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında gol düellosunu 6-4 kazanarak üç puanın sahibi oldu.