U 14 liginde gruplarda son maçlar öncesinde final grubunda mücadele edecek dört takım belli oldu.

A grubundan Osmancık Kandiberspor ve Gençlerbirliği, B grubundan ise Vefa Gençlikspor ile Mimar Sinan takımları final grubuna yükselmeyi garantilediler.

A grubunda altıncı hafta maçlarında lider Osmancık Kandiberspor takımı play-off mücadelesi veren Vefa Devanespor karşısında gol şov yaparak 14-1 gibi farklı skorla kazanarak ligdeki altıncı maçından da üç puanla ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Gençlerbirliği ise Hattuşa Gençlikspor karşısında zorlu bir maç sonunda 2-1 galip gelerek 15 puana yükseldi ve grup ikinciliğini garantiledi.

Gençlerbirliği üçüncü sıradaki Vefa Devanespor’a karşı ikili averaj üstünlüğü olduğu için son maçını kaybetse dahi final grubuna yükselecek.

Bu grupta haftanın maçlarında lider Osmancık Kandiberspor. 1907 Gençlikspor ile karşılaşırken ikinci sıradaki Gençlerbirliği ise İkbalspor ile karşılaşacak. Vefa Devanespor sahasında Mecitözü Gençlerbirliği ile Kültürspor ise Hattuşa Gençlikspor ile karşılaşacak.

B grubunda ise Vefaspor altıncı maçında altıncı galibiyetini Alaca Belediyespor’u deplasmanda 3-1 yenerek aldı.

İkinci sıradaki Mimar Sinanspor ise Alacagücü maçından oynamadan üç puanla ayrılarak ligin bitimine bir maç kala final grubuna yükselmeyi garantiledi.

İl Özel İdarespor Çorum İdman Burdu önünde 5-1 kazandı. Son hafta maçları öncesinde İl Özel İdarespor’a karşı ikili averaj üstünlüğü bulunan Mimar Sinanspor takımı final grubu biletini aldı.

B grubunda son hafta maçlarında Vefaspor takımı haftayı oynamadan üç puanla kapatırken ikinci sırada bulunan Mimar Sinan ise Çorum Anadolu FK ile grup maçlarını tamamlayacak. Grubun son maçında ise Çorumspor ile Çorum İdman Yurdu takımları karşılaşacak.

Bu maçlarla sona erecek U 14 grup birinciliğinin ardından ilk iki sırayı alan dört takım çift devreli lig statüsünde final grubunda sezonun ilk şampiyonu olmak için mücadele edecekler.