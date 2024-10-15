Çorum FK U 14 takımı Gelişim Ligi ikinci hafta maçında Etimesgut Belediyespor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıdaki mükemmel oyunu ve mücadelesi ile 4-2 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Nazmi Avluca sahasında maça hızlı başlayan konuk takım ilk 33 dakika içerisinde bulduğu iki golle 2-0 öne geçti ve devreyi bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Çorum FK 38. dakikada Eyüp Eren’in golü ile skoru 1-2 yaptı ve morallendi.

Hemen ardından İbrahim’in golü ile skoru 2-2 yapan kırmızı siyahlı takım Rüzgar Arslanoğlu’nun penaltı golü ile öne geçti ve uzatma dakikalarında aynı futbolcu kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi:

4-2. Kırmızı Siyahlı takım bu galibiyet ile grupta ikide iki yapan tek takım oldu ve liderlik koltuğuna oturdu.