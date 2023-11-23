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U 15 Genç Milli Takım bölge karmasında Çorum’dan iki sporcu forma giyecek. Futbol Federasyonu Samsun Bölge Antrenörü Emre Atalı geçtiğimiz haftalarda Çorum’da yaptıkları seçme sonunda beğendikleri iki futbolcuyu bölge karmasına çağrıldı.

Mimar Sinan Gençlikspor’dan Yusuf Eren Koçak ve Hattuşa Gençlikspor’dan Muhammed Buğra Söğütcü Bölge Karmaları turnuvasında Samsun takımında forma giyecekler.

İki sporcu 29 Kasım çarşamba günü Samsun’da kampa girecekler ve diğer bölge karmasına çağrılan isimlerle Samsunspor Mustafa Erkanat Tesislerinde üç gün çalışma yapacaklar. İki gün saat 14’de cuma günü ise saat 10’da yapacakları antrenmanla kampı tamamlayacak olan Bölge Karması 2 Aralık cumartesi günü Antalya’ya gidecek. Antalya’da iki gün sürecek diğer bölge karmaları ile oynayacakları maçın ardından kafile Samsun’a dönecek ve dağılacak.

Antalya’da yapılacak bölge karma maçlarını izleyen milli takımteknik heyeti belirlediği isimleri takibe alarak milli takım havuzunda görev vermeye başlayacaklar.