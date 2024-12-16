U 15 Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK sahasında konuk ettiği Boluspor’u ikinci yarının başında bulduğu golle 1-0 yenerek ilk iki iddiasını devam ettirdi.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısında konuk takım Boluspor daha çok sahip oldu kırmızı siyahlı takım hücumda üretmekte zorlandı. İkinci yarının başlarına M. Buğra ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde Boluspor beraberlik için baskı kurdu ancak Çorum FK rakibine gol izni vermedi ve maçtan 1-0 galip ayrılarak 22 puana yükseldi ve ilk iki iddiasını sürdürdü.