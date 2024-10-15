Çorum FK U 15 takımı ikinci maçında sahasında Etimesgut Belediyespor’u 1-0 yenerek grupta ikide iki yapan üç takımdan biri oldu.

İlk maçında Boluspor deplasmanından 3-2’lik galibiyet ile dönen Çorum FK ik maçında Ankaragücü’ne yenilen Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısında iki takımında çabası gol getirmedi.

İkinci yarıda tüm hatları ile yüklenen Çorum FK U 15 takımı 56. dakikada Kerem ile 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde konuk takımın beraberlik çabası karşısında Çorum FK izin vermedi ve maçtan tek golle üç puanı alarak ayrıldı.

Kırmızı Siyahlı takım grupta iki maçınıda kazanan üç takımdan biri oldu