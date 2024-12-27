Amatör Futbol’da U 15’de çirkin olay. U 15 Liginde dün oynanan İl Özel İdarespor ile Kargıgücüspor arasındaki maçta ev sahibi takım yöneticisinin konuk takım yöneticisine küfür edip kafa atması ile başlayan tartışma konuk takımın sahadan çekilmesi ile maç yarıda kaldı.

U 15 Liginde dün İtfaiye sahasında oynanan İl Özel İdarespor ile Kargıgüçüspor arasındaki maçın 69. dakikasında İl Özel İdarespor takımı 2-0 önde iken İl Özel İdarespor takımından Çınar Ekinci kural gereği kırmızı kart gördü. 69. dakikada aynı kuyüpten Yiğit Emir Purtul hakemin faul kararı sonrasında rakip takımdan Baran Acekse’ye küfür ettiği için kırmızı kart gördü. Aynı pozisyonda Kargıserispor’dan Baran Acekse kendine küfür eden rekibine aynı şekilde cevap verdiği için kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Aynı dakikada İl Özel İdarespor yöneticisi Abdulsamed Türkeş rakip takım yöneticisi Muhammed Enes Çelik ile yaşamış olduğu tartışma srrasında rakip takım yöneticisine küfür ettiği ve ardından da kafa attığı için oyundan ihraç edildi.

Bu olay üzerine Kargıgücüspor yöneticisi Muhammet Enes Çelik de tepki olarak takımı sahadan çekti. Bu yüzden iki takımdan birer yönetici ve birer futbolcu tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.