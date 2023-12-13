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Yağmur Tur U 15 liginde gruplarda play-off mücadelesi devam ediyor. üçüncü hafta maçları sonunda A grubunda Anadolu FK B grubunda ise Mimar Sinan Gençlikspor takımları lider durumda bulunuyorlar.

A grubunda üçüncü hafta maçlarında lider Çorum Anadolu FK, Çorumspor önünde aldığı 3-0’lık galibiyet ile üç maçta rakip filelere 17 gol atarken henüz kalesinde gol görmedi. Yoluhna kayıpsız devma eden diğer takım HE Kültürspor ise Kargıgücüspor deplasmanında tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve 9 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Grubun diğer namağlup takımı Osmancık Kandiberspor ise üçüncü haftada ilçe derbisinde Osmancık Belediyespor önünde zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak üçüncü maçında da üç puanla ayrılarak play-off yolunda iddiasını devam ettirdi. 1907 Gençlikspor ise Vefa Devanespor ile gol düellosundan 6-4 galip ayrılarak üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.

B grubunda ise Mimar Sinan Gençlispor üçüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak yoluna kayıpsız devam ediyor. Mimar Sinan üçüncü maçında ligde ilk iki maçını kazanan Gençlerbirliği karşısında 10-1 gibi farklı skorla kazanarak yoluna kayıpsız devam etti ve grupta yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü. Vefa Gençlikspor İskilipspor karşısında 9-0 galip gelerek ikinci galibiyetini aldı ve averajla ikinci sıraya oturdu. Hattuşa Gençlikspor ise Sungurlu Belediyespor deplasmanında 4-2 kazanarak play-off iddiasını devam ettirdi. Mavi Ay Gençlikspor ise Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 4-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı. İki grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar final grubuna yükselecek. Final grubunda ise çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda şampiyon belli olacak.