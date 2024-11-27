U 16 Ligi Final grubunda bugün oynanacak hafta içi maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan merkez sahalarının karla kaplı olması ve kar yağışının devam etmesi nedeni ile bugün oynanması gereken Çorumspor - Çorum Anadolu FK ve Vefa Gençlikspor - Mimar Sinanspor maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Maçların oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.

Final Grubunda ilk hafta maçları sonunda Mimar Sinanspor ve Çorum Anadolu FK takımları beklendiği gibi iddialı bir başlangıç yaptılar.

Şampiyonluk adayı Çorum Anadolu FK ilk maçında, Vefaspor önünde ilk yarıda ceza sanası dışından bulduğu gollerle 3-0 galip geldi. Mimar Sinan ise ilk maçında Çorumspor önünde 6-2’lik skorla üç puanın sahibi oldu.