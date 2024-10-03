U 16 Liginde gruplarda ikinci maçlar dün oynandı. Sezonun ilk hafta içi maçlarıda A grubunda Mimar Sinanspor B grubunda ise Çorum Anadolu FK takımları üçüncü maçlarından da galibiyet ile ayrılarak yollarına kayıpsız devam ettiler. Vefa Gençlikspor ilk iki yolunda önemli maçta Hattuşaspor önünde kazanarak iddiasını devam ettirdi.

A grubunda ilk iki mücadelesi veren iki İskilip takımının ilçe derrbisinde İskilipgücüspor takımı 3-0 galip ayrılarak iddiasını artırarak devam ettirdi. Buharaspor ise konuk ettiiği Mecitözüspor önünde 4-1 galip geldi.