U 16 Liginde gruplarda ilk iki mücadelesi dün oynanan beş maçla devam etti.
A grubunda lider Mimar Sinanspor dokuzuncu maçında Gençlerbirliği karşısında 4-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak 25 puana yükseldi ve liderliğini açık ara sürdürdü.
Grupta ikinci sırada bulunan Vefaspor ise Hattuşa Gençlikspor ile zorlu maçtan 1-1 beraberlik ile ayrıldı ve ikincilik yolunda önemli iki puan kaybetti.
İkincilik mücadelesi veren İskilipgücüspor ise ilçe derbisinde İskilipspor’u 3-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı.
İskilipgücüspor bu galibiyet ile 17 puanla ikincilik şansını artırdı.
B grubunda ise lider Çorum Anadolu FK ile ikinci sırada bulunan Osmancık Belediyespor arasındaki maçtan ev sahibi takım 8-0 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.
Grubun diğer maçında ise Çorumspor, Kültürspor önünde 3-0 galip geldi ve haftayı üç puanla kapattı.