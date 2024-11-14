U 16 Liginde gruplarda ilk iki mücadelesi dün oynanan beş maçla devam etti.

A grubunda lider Mimar Sinanspor dokuzuncu maçında Gençlerbirliği karşısında 4-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak 25 puana yükseldi ve liderliğini açık ara sürdürdü.

Grupta ikinci sırada bulunan Vefaspor ise Hattuşa Gençlikspor ile zorlu maçtan 1-1 beraberlik ile ayrıldı ve ikincilik yolunda önemli iki puan kaybetti.

İkincilik mücadelesi veren İskilipgücüspor ise ilçe derbisinde İskilipspor’u 3-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

İskilipgücüspor bu galibiyet ile 17 puanla ikincilik şansını artırdı.

B grubunda ise lider Çorum Anadolu FK ile ikinci sırada bulunan Osmancık Belediyespor arasındaki maçtan ev sahibi takım 8-0 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Grubun diğer maçında ise Çorumspor, Kültürspor önünde 3-0 galip geldi ve haftayı üç puanla kapattı.