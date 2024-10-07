U 16 Liginde gruplarda dördüncü hafta maçları cumartesi günü altı maçla tamamlandı.

A grubunda kayıpsız lider devam eden Mimar Sinanspor grupta ilk iki mücadelesi veren Hattuşa Gençlikspor ile 0-0 berabere kalarak bu kategoride ilk kez puan kaybetti.

Hattuşa ise bu berabenlik haftayı bir puanla kapattı.

Grubun puansız iki takımı Gençlerbirliği ile İskilipspor arasındaki maçtan ise takımlar 2-2 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Grup ikinciliği için mücadele eden iki takım Vefa Gençlikspor ile İskilipgücüspor arasındaki maçı 3-1 kazanan Vefa Gençlikspor ikinci sıradaya yükseldi.

B grubunda ise Çorum Anadolu FK yoluna kayıpsız devam etti.

İlk iki mücadelesi veren rakibi Çorumspor önünde 4-0’lık arklı galibiyet ile ayrıyan Anadolu FK dördüncü maçından da galibiyet ile ayrıldı.

Son haftaların çıkıştaki takımı Buharaspor ilk iki mücadelesi veren Osmancık Belediyespor’a sahasında 3-1 mağlup oldu.

Osmancık Belediyespor bu galibiyet ile umutlandı.

Puansız iki takım He Kültürspor ile Mecitözüspor arasındaki maçta 4-1 galip ayrılan Kültürspor ilk galibiyetini aldı.