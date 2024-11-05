U 16 Liginde gruplarda mücadele sürüyor.

Ligde yedinci hafta maçlarında favoriler kaybetmediler.

A grubunda lider Mimar Sinan Gençlikspor evinde konuk ettiği İskilipspor maçını 5-1 kazanarak liderliğini devam ettirdi ve final grubuna yükselmeyi garantiledi.

Ligde ikinci sırada bulunan Vefaspor son sırada bulunan Gençlerbirliği karşısında zorlansada 3-2 kazanarak ikinci sıradaki yerini korudu.

İlk iki iddiası sürdürmek isteyen İskilipgücüspor ise Hattuşaspor deplasmanında tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve yarışa devam dedi.

B grubunda ise altı maçınıda kazanarak grupta kayıpsız lider durrumdaki Çorum Anadomu FK haftayı oynamadan Mecitözüspor önünde 3-0 hükmen galip gelerek üç puanın sahibi oldu ve final grubunu garantiledi.

Grupta ikincilik için büyük önem taşıyan maçta Osmancık Belediyespor sahasında Çorumspor önünde 4-1 galip gelerek ikinci sıraya yükseldi ve avantaj yakaladı.

Grubun son maçında ise Buharaspor, Kültürspor önünde tek golle kazandı ve dördüncü sıradaki yerini korudu.

Yarınki maçlar 13 Kasım’a ertelendi

U 16 Liginde yarın oynanması gereken sekizinci hafta maçları 13 Kasım’a ertelendi.

Kulüplerden gelen talep üzerine ara tatil öncesi öğrencilerin sınav haftası olması nedeni ile yarın oynanması gereken maçlar 13 Kasım çarşamba gününe ertelendi.