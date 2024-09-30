U 16 Liginde ikinci hafta maçları biri dışında tamamlandı. Çorumspor- Osmancık Belediyespor maçı yarıda kaldı.

A grubunda ilk haftanın kazanan Mimar Sinanspor ikinci maçında İskilipspor deplasmanında 3-0 galip gelerek ikinci maçınıda aynı skorla kazanarak grupta liderliğini devam ettirdi.

İlk haftanın kazanan iki takımının maçında İskilipgücüspor sahasında konuk ettiği Hattuşa Gençlikspor önünde 2-0 galip gelerek ikinci galibiyetini aldı ve play-off yolunda avantaj yakaladı.

Grubun diğer maçında ise Vefa Gençlikspor Gençlerbirliği önünde 6-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

B grubunda Çorum Anadolu FK ikinci maçınıda kazanan tek takım oldu

. İlk maçını farklı kazanan Anadolu FK ikinci maçında da Mecitözüspor’u 7-0 yenerek iki maçta 13 gol atarken gol görmedi ve ikinci haftayı lider tammladı. İlk haftanın kaybeden iki takımı arasındaki maçta ise Buharaspor, HE Kültürspor önünde 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı ve üç puanın sahibi oldu.

Çorumspor-Osmancık Belediyespor maçı yarıda kaldı

B grubunda ilk hafta maçlarını kazanan iki takım Çorumspor ile Osmancık Belediyespor arasında Nazmi Avluca sahasında oynanan maç 78. dakikada yarıda kaldı.

Çorumspor’un 2-0 önde girdiği maçta bu dakikada iki futbolcu arasında başlayan kavgaya diğer futbolcularda katılınca ortalık karıştı ve maçın hakeminin gösterdiği kırmızı kartların ardından Osmancık Belediyespor antrenörü takımı sahadan çekti.

Bu maçla ilgili kararı Tertip Kurulu verecek.

Maçın ardından ise Osmancık Belediyespor antrenörü maçın hakeminin rakibinin sert futboluna izin vermesi sonucunda iki oyuncusunun hastanelik olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi.