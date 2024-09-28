U 16 Liginde gruplarda ikinci hafta heyecanı bugün yaşanacak.

A grubunda ilk hafta maçını kazanan ve ilk haftayı lider tamamlayan Hattuşa Gençlikspor ile ilk maçında deplasmanda kazanan İskilipgücüspor takımları İskilip ilçe sahasında saat 15’de karşılaşacaklar.

Bu grupta ilk haftanın kazanan diğer takımı Mimar Sinanspor ise ilk maçından puansız ayrılan İskilipspor ile ilçe sahasında saat 13’de karşılaşacaklar.

Bu grubun diğer maçında ise ilk maçlarından puansız ayrılan iki takım Vefa Gençlikspor ile Gençlerbirliği takımları ise bugün saat 11’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

Aynı sahada saat 13’de oynanacak ikinci maçta ise ilk maçlarını kaybeden iki takım HE Kültürspor ile Buharaspor takımları ligdeki ilk puanlarını almak için mücadele edecekler.

İtfaiye sahasında saat 15’de başlayacak son maçta ise B grubunda lider durumda bulunan Çorum Anadolu FK ile ilk maçından puansız ayrılan Mecitözüspor takımları mücadele edecekler.

Nazmi Avluca sahasında saat 14’de başlayacak tek maçta ise grupta ilk maçlarını kazanan iki takım Çorumspor ile Osmancık Belediyespor takımları iddialarını sürdürmek için üc puan mücadelesi verecekler.