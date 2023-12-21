U 16 Liginde ikinci hafta maçları dün oynanan beş maçla tamamlandı. A grubunda ilk haftanın kazanan iki takımı Gençlerbirliği ile Mimar Sinan arasındaki maçtan 2-0 galip ayrılan Mimar Sinan ikinci maçınıda kazanarak liderliğini sürdürdü. İlk haftanın kazanan diğer takımı İskilipgücüspor evinde HE Kültürspor ile 0-0 berabere kalarak ikinci haftayıbir puanla kapatırken Kültürspor ilk puanını aldı. İlk haftanın kaybeden iki takımı Sungurluspor ile Mavi Ay Gençlikspor arasındaki maçtan 2-1 galip ayrılan Sungurluspor takımı üç puanın sahibi oldu.

B grubunda ilk haftanın lideri Çorum Anadolu FK takımı Osmancıkgücüspor deplasmanında da 5-0 galip gelerek ikinci maçınıda farklı kazanarak 6 puanla liderliğini devam ettirdi. Yine ilk haftanın kazanan takımı Hattuşa Gençlikspor ise Çorumspor önünde 3-0 galip gelerek ikinci maçında da galibiyet ile ayrılarak 6 puanla zirveyi takibini sürdürdü.

Ligde üçüncü hafta maçları hafta sonunda oynanacak.