U 16 Liginde gruplarda ilk yarı tamamlandı.

A grubunda Mimar Sinanspor B grubunda ise Anadolu FK takımları lider olarak tamamladı.

A grubunda ilk yarının son hafta maçlarında lider Mimar Sinan İskilipgücüsponr deplasmanında 3-1 kazanırken Vefa Gençlikspor ise İskilipspor deplasmanından 4-1 galibiyet ile döndüler ve ilk iki sıradaki yerlerini korudular.

Hattuşaspor ise Gençlerbirliği önünde 3-0 galip geldi. Grupta Mimar Sinan ve Vefaspor takımları play-off’a çok yakın görünüyorlar.

B grubunda ise Anadolu FK bu kategorinin kayıpsız tek takımı. Yeşil beyazlılar beşinci maçlarında Kültürspor’u 4-0 yenerek beş maçta 27 golle ligin en fazla gol atak takımı konumunda. Çorumspor, :Buharaspor önünde 1-1 berabere kalarak çok önemli iki puan kaybetti.

Osmancık Belediyespor ise sahasında Mecitözüspor’u 7-0 yenerek play-off umutlarını ikince yarışa taşıdı.

Osmancık Belediyespor hükmen mağlup

U 16 Liginde Osmancık Belediyespor ile Çorumspor arasındaki maçın son dakikalarında sahadan çekilen Osmancık Belediyespor bu maçta 3-0 hükmen yenik sayıldı ve üç puan silme cezası aldı.

Bu kararla Çorumspor 10 puanla ikinci sıraya yükselirken Osmancık Belediyespor ise 9 puanla üçüncü sıraya gerileri