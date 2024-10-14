U 16 Liginde gruplarda ilk yarı tamamlandı.

İlk yarının son hafta maçlarında play-off iddiası devam eden favori takımlar kazanarak sürprize izin vermediler.

A grubunda lider Mimar Sinanspor play-off mücadelesi veren İskilipgücüspor deplasmanında zorlu maçı 3-1 kazanarak hem liderliğini devam ettirdi hem de rakibi ile puan farkını açarak rahatladı.

Grupta diğer play-off mücadelesi veren Vefaspor da İskilispor’u deplasmanda 4-1 yenerek lideri takibini sürdündü. Grubun diğer maçında ise Hattuşa Gençlikspor, Gençlerbirliği’ni 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

B grubunda ise kayıpsız lider Çorum Anadolu FK takımı Kültürspor’u 4-0 yenerek ligde ilk yarıyı beşte beş ile tamamladı ve rakipleri ile arasındaki puan farkını korudu.

Osmancık Belediyespor evinde Mecitözüspor’u 7-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve yarışa 'devam' dedi.

Aynı puana sahip iki takımın maçında ise Çorumspor ile Buharaspor takımları 1-1 berabere kalarak haftayı birer puanrla kapattalır.