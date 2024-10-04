U 16 Liginde hafta içinde oynanan üçüncü maçlar sonunda A grubunda Mimar Sinan B grubunda ise Anadolu FK liderliklerini yollarına kayıpsız devam ettiler.

Ligin hafta içi mesaisinde üçüncü maçlar oynandı. A grubu lideri Mimar Sinanspor Gençlerbirliği karşısında 6-0 galip gelerek üçüncü maçından da gol yemeden galibiyet ile ayrılarak liderliğini sürdürdü.

İskilgücüspor ise ilçe derbisinde İskilipspor önünde 3-0 galip gelereküçüncü maçınıda kazandı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Vefaspor ise Hattuşaspor karşısında 2-0 galip gelerek ikinci galibiyetini alarak üçüncü sıraya yükseldi.

B grubunda ise Anadolu FK yoluna kayıpsız devam ediyor. Üçüncü maçında Osmancık Belediyespor deplasmanından 6-1’lik galibiyet ile ayrılan Anadolu FK liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer iddialı takım Çorumspor ise Kültürspor ile girdiği gol düellosunu 3-2 kazanarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Buharaspor ise Mecitözüspor karşısında 4-1kazanarak üst üste ikinci maçından galibiyet ile ayrıldı ve ilk iki iddiasını sürdürdü.

Gruplarda dördüncü maçlar yarın oynanacak. B grubunda haftanın maçında ilk iki sırada bulunan Çorum Anadolu FK ile Çorumspor takımları arasında oynanacak.

Üçüncü ve dördüncü sırada bulunan Buharaspor ile Osmancık Belediyespor karşılaşacak. Grubun iki puansız takımı Mecitözüspor ile HE Kültürspor ilk puanlarını almak için karşılaşacaklar.

A grubunda ise lider Mimar Sinanspor Hattuşa Gençlikspor ile karşılaşacak, İkinci sıradaki İskilipgücüspor ise Vefaspor ile ikincilik için kritik maça çıkacak.

Grubun iki puansız takımı Gençlerbirliği ile İskilipspor takımları mücadele edecekler.