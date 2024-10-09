U 16 liginde dördüncü hafta maçları sonunda A grubunda Mimar Sinanspor, B grubunda ise Çorum Anadolu FK takımları liderlik koltuğunda oturuyorlar.

A grubunda Mimar Sinanspor, Hattuşaspor karşısında aldığı 0-0 beraberlik ile ilk puan kaybını yaşadı ve 10 puaha yükseldi buna rağmen liderliğini sürdürdü.

Haftanın kritik maçında ise ikinci ve üçüncü sırada bulunan Vefaspor ile İskilipgücüspor arasındaki maçtan 3-1 galip ayrılan Vefaspor ikinci sıraya yükseldi.

Grupta puanı olmayan iki takım Gençlerbirliği ile İskilipspor arasındaki maçtan takımlar 2-2 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Gruptaki ilk yarının son hafta maçlarında lider Mimar Sinanspor ilk iki mücadelesi veren İskilipgücüspor deplasmanında mücadele ederken ikinci sıradaki Vefa Gençlikspor da İskilipspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hattuşa Gençlikspor ile Gençlerbirliği ilk yarının son maçında karşılaşacaklar.

B grubunda ise Anadolu FK takımı yoluna doludizgin devam ediyor. Dördüncü maçında en yakın rakibi konumundaki Çorumspor’u 4-0 yenen Anadolu FK play-off biletini erken alacak gibi görülüyor.

Osmancık Belediyespor Buharaspor deplasmanında 3-1 kazanarak iddiasını devam ettirirken Kültürspor ise Mecitözüspor deplasmanında ilk galibiyetini 4-1’lik skorla aldı.

Bu grupta ilk yarının son hafta maçlarında ise lider Anadolu FK Kültürspor önünde ikinci Osmancık Belediyespor ise sahasında Mecitözüspor ile karşılaşacak, Çorumspor ise Buharaspor önünde galibiyet arayacak.