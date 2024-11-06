U 16 Liginde gruplarda yedinci maçlar sonunda liderler yerlerini korudu.

A grubunda Mimar Sinan, B grubunda ise Anadolu FK haftayı kayıpsız geçtiler. A grubunda Mimar Sinanspor yedinci maçında altıncı galibiyetini 5-1’lik skorla aldı ve liderliğini sürdüdü. Grupta ikinci sırada bulunan Vefaspor ise Gençlerbirliği karşısında zorlansada üç puanı alarak lideri takibini sürdürdü. Play-of mücadelesi veren İskilipgücüspor iseHattuşaspor deplasmanında kazanarak iddiasını devam ettirdi. B grubunda ise Anadolu FK yedinci maçınıda kaçanarak kayıpsız devam ederken haftanın kritik maçında Osmancık Belediyespor sahasında konuk ettiği haftaya ikinci sırada giren Çorumspor’u 4-1 yenerek ikinci sıraya yükseldi.

Ligde sekizinci hafta maçları cumartesi günü oynanack. Gruplarda ilk iki takım final grubuna yükselecek.