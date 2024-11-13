U 16 liginde gruplarda sekizinci maçlar sonunda final grubuna yükselen üç takım belli oldu.

Son takım için Vefaspor ve İskilipgücüspor takımları çekişiyor.

A grubunda lider Mimar Sinanspor Hattuşaspor karşısında aldığı 4-1’lik galibiyet ile 22 puana yükseldi ve son iki maçlar öncesinde final grubunda mücadele etmeyi garantiledi.

Grupta ikincilik mücadelesi veren İskilipgücüspor ile Vefa Gençlikspor arasındaki zorlu maçtan takımlar 2-2 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Bu beraberlik ile Vefaspor rakibinin önünde iki puan avantaja sahip, Vefaspor ligde kalan iki maçını kazanması halinde final grubuna yükselecek. İskilipgücüspor ise iki maçını kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

A grubunda dokuzuncu hafta maçları bugün oynanacak. Lider Mimar Sinanspor grupta henüz galibiyeti olmayan Gençlerbirliği ile karşılaşırken ikinci sıradaki Vefaspor ise Hattuşa Gençlikspor ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında ise ilçe derbisinde İskilipgücüspor ile İskilipspor takımları karşılaşacak.

B grubunda ise final grubuna yükselen iki takım son iki maç öncesinde netleşti. Anadolu FK ikincilik mücadelesi veren Çorumspor’u gol düellosu sonunda 4-3 yenerek sekizinci maçında sekizinci galibiyeti alarak açık ara liderliğini sürdürdü.

İkinci sırada bulunan Osmancık Belediyespor ise Buharaspor önünde 3-1 kazanarak rakibi ile beş puanlık farkı korudu.

Osmancık Belediyespor ligin son haftasında Mecitözüspor ile oynamadan üç puan alacağı için son iki maçlar öncesinde final grubuna yükselmeyi garantiledi. Grupta bugün ilk iki sıradaki Anadolu FK ile Osmancık belediyespor ve Çorumspor- He Kültürspor maçları oynanacak.

U 16 Liginde bugün ve cumartesi günü oynanacak maçlar sonunda gruplarda heyecan sona erecek. Dört takımın mücadele edeceği final grubunda asıl zorlu mücadele ile şampiyon belli olacak.