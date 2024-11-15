U 16 liginde gruplar son maçlar öncesinde final grubuna yükselen üç takım belli son takım yarın oynanacak iki maç sonunda belli olacak.

A grubunda Mimar Sinanspor dokuzuncu maçında sekizinci galibiyetini Gençlerbirliği önünde 4-0 kazanarak aldı ve açık ara liderliğini sürdürüyor.

Grupta ikincilik için işler son maçlara kaldı. Vefaspor, Hattuşa Gençlikspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

Takipcisi İskilipgücüspor ise ilçe derbisinde İskilipspor’u 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu ve iki takım son maçlara 17’şer puanla çıkacaklar.

Ligin son haftasında ikinci sırada bulunan Vefaspor İskilipspor’u konuk edecek. Vefaspor bu maçı kazanması halinde rakibine karşı ikili averaj üstünlüğü olduğu için final grubuna yükselen takım olacak.

İskilipgücüspor ise grubun namağlup lideri Mimar Sinan önünde kazanarak Vefaspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.

B grubunda ise final grubuna yükselen iki takım daha önce belli olmuştu.

Dokuzuncu maçlarda Anadolu FK grupta ikinci sırada bulunan Osmancık Belediyespor önünde gol şov yaptı ve farklı kazandı.

Grubun diğer maçında ise Çorumspor, Kültürspor önünde 3-0 galip geldi.

Anadolu FK namağlup olarak final grubuna çıkarken son maçında ligden çekilen Mecitözüspor önünde hükmen galip gelecek olan Osmancık Belediyespor ikinci olarak final grubuna yükselen takım oldu.