U 16 Play-Off’da ilk yarı sonunda Anadolu FK zirvede.

Ligde ilk yarı sonunda üç takımında şampiyonluk şansı bulunuyor. Lider Çorum anadolu FK üçüncü maçında Çorumspor karşısında zorlanmadan 7-0 galip ayrılarak üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı ve 7 puanla ikinci yarıya lider olarak girdi.

Haftanın kritik maçında ise Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçtan tek golle üç puanla ayrılan Vefaspor takımı ligdeki ikinci galibiyetini alarak 6 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Ligde ikinci yarının ilk hafta maçları 14 Aralık cumartesi günü oynanacak.

Haftanın kritik maçında lider Çorum Anadolu FK ile ikinci sıradaki Vefa Gençlikspor arasında oynanacak.

Bu maçı kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayacak.

Bu maçtan çıkacak beraberlik ise Mimar Sinanspor’un istediği sonuç olacak. Mimar Sinan, Çorumspor önünde kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.