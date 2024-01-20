U 16 liginde gruplarda play-off heyecanı bugün oynanacak beş maçla devam edecek.

A grubunda üç B grubunda ise iki maçla ilk iki mücadelesi veren takımlarzorlu maçlara çıkacaklar.

A grubunda altı maçınıda kazanarak lider durumda bulunan Mimar Sinan Gençlikspor grupta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sungurluspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Grupta ikinci sırada bulunan Gençlerbirliği ise son haftalardaki puanlar ile ilk iki için ümitlenen İskilipgücüspor ile İskilip sahasında saat 14’de karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takım final grubu için büyük avantaj yakalayacak.

Grubun diğer maçında ise He Kültürspor ile Maviay Gençlikspor takımları İtfaiye sahasında saat 12’de karşılaşacak.

B grubunda ise haftanın en kritik maçında beş maçınıda kazanan ve lider durumdaki Çorum Anadolu FK ile 10 puanla ikinci sırada bulunan Hattuşa Gençlikspor karşılaşacak. İnfaiye sahasında saat 14’de başlayacak maçı Anadolu FK kazanırsa final grubunu garantileyecek.

Kültürspor kazanırsa hedefe ulaşma yolunda önemli bir avantaj yakalayacak.

Grubun diğer maçında ise son iki sırada bulunan Alaca Belediyespor ile Çorumspor takımları Alaca sahasında saat 14’de karşılaşacaklar.