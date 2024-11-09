U 17 milli takımı Avrupa Şampiyonası 1. tur ikinci maçında Sırbistan ile 1-1 berabere kalarak ikinci tura yükselmeyi başardı.

Sırbistan’da yapılan U 17 Avrupa Şampiyonası 1. turunda mücadele eden milli takımda Çorum FK’nın genç futbolcusu Hasan Ege Akdoğan da forma giyiyor.

İlk maçta Bulgaristan karşısında 82 dakika oyunda kalan Hasan Ege Akdoğan önceki akşam Sırbistan ile oynanan maçta ise Teknik Direktör Orhan Şam tarafından görev verilmedi. Maçın ilk yarısını Mustafa Azem’in golü ile 1-0 öne geçen milli takım ikinci yarıda ev sahibi takımın tek golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldılar.

U 17 Avrupa Şampiyonası ilk etap elamalarında 14 grupta yapılan müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan 28 takım ikinci tura yükseldiler.

2. turda 7 grup lideri önümüzdeki yaz ayında düzenlenecek olan UEFA U 17 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecekler.

Avrupa Şampiyonası Arnavutlukta yapılacak.