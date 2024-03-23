Namsan U 17 Liginde final grubu mücadelesi bugün oynanacak dört maçla devam edecek.

Dokuz takımın mücadele ettiği U 17 liginde ilk dört maçından topladığı 10 puanla lider durumda bulunan Gençlerbirliği beşini maçında bugün saat 13’de Nazmi Avluca sahasında Hattuşa Gençlikspor ile karşılaşacak.

Hattuşa Gençlikspor ise ilk puanını almak için mücadele edecek. Aynı sahada saat 15’de oynanacak ikinci maçta ise ligde henüz puanları bulunmayan Buharaspor ile Sungurluspor takımları mücadele edecek.

Haftanın en kritik maçında ise Osmancıkgücüspor ile Mimar Sinan Gençlikspor takımları karşılaşacak.

Üç maçını da kazanan Mimar Sinan ve dört maçta üç galibiyet ile 9 puanlı Osmancıkgücü arasındaki maç final grubuna yükselme adına son derece kritik.

Diğer zorlu maçta ise Üç maçınıda kazanan İskilipgücüspor ile dört maçta 6 puana sahip HE Kültürspor takımları İskilip ilçe sahasında saat 14’de karşılaşacaklar.