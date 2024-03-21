Namsan U 17 liginde dördüncü hafta maçları sonunda Gençlerbirliği takımı maç fazlası ile liderliiğe yükseldi.

Ligin dördüncü hafta maçında Gençlerbirliği takımı final grubunun iddialı takımı HE Kültürspor önünde tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

Mimar Sinan Gençlikspor’un bay geçtiği haftada İskilipgücüspor ise Sungurluspor deplasmanından 2-1’lik galibiyet ile dönerek ligde üçüncü maçında da üç puanla ayrılarak üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Osmancıkgücüspor ise Hattuşa Gençlikspor deplasmanından 7-3 gibi farklı skorla galip ayrılarak final grubunda iddialı olduğunu ortaya koydu. Alaca Belediyespor ise sahasında Buharaspor önünde 5-0 gibi farklı skorla kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligde beşinci hafta maçları cumartesi günü oynanacak. Lig lideri Gençlerbirliği sahasında Hattuşa Gençlikspor’u konuk edecek. Haftanın kritik maçında ise ikinci sıradaki Mimar Sinanspor ile dördüncü sıradaki Osmancıkgücüspor takımları arasında Osmancık ilçe sahasında oynanacak. Haftanın diğer kridik maçında ise final grubu iddiasındaki iki takım İskilipgücüspor ile HE Kültürspor takımları arasında oynanacak. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan iki takım Buharaspor ile Sungurluspor takımları arasında oynanacak.