U 18 Liginde heyecan 4 Ocak cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Sekiz takımın tek grupta mücadele ettiği U 18 liginde İskilipspor, Hattuşa Gençlikspor, Gençlerbirliği, Osmancıkgücüspor, HE Kültürspor, Sungurlu Belediyespor, Mimar Sinanspor ve Buharaspor takımları tek grupta mücadele edecek.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan bu kategoride 2007-2008 doğumlu sporcular oynayabileceğini 2009 ve daha küçük doğumluların listede yer verilmesi halinde 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

Çift devreli lig maçları sonunda şampiyon olan takım ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanacak.

4 Ocak cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak U 18 liginde iki hafta içi maçları oynanacak ve ilk yarı 1 Şubat cumartesi günü sona erecek.

Ligde ikinci yarı 8 Şubat cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ikinci yarısında da iki maç hafta içi oynanacak.

Ligde ilk hafta maçlarında Gençlerbirliği- Hattuşa Gençlikspor, HE Kültürspor- Mimar Sinanspor, Osmancıkgücü- İskilipspor ve Sungurlu Belediyespor- Buharaspor maçları oynanacak.