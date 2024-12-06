U 18 Liginde heyecan 4 Ocak cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Sekiz takımın tek grupta mücadele ettiği U 18 liginde İskilipspor, Hattuşa Gençlikspor, Gençlerbirliği, Osmancıkgücüspor, HE Kültürspor, Sungurlu Belediyespor, Mimar Sinanspor ve Buharaspor takımları tek grupta mücadele edecek.
Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan bu kategoride 2007-2008 doğumlu sporcular oynayabileceğini 2009 ve daha küçük doğumluların listede yer verilmesi halinde 3-0 hükmen mağlup sayılacak.
Çift devreli lig maçları sonunda şampiyon olan takım ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanacak.
4 Ocak cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak U 18 liginde iki hafta içi maçları oynanacak ve ilk yarı 1 Şubat cumartesi günü sona erecek.
Ligde ikinci yarı 8 Şubat cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ikinci yarısında da iki maç hafta içi oynanacak.
Ligde ilk hafta maçlarında Gençlerbirliği- Hattuşa Gençlikspor, HE Kültürspor- Mimar Sinanspor, Osmancıkgücü- İskilipspor ve Sungurlu Belediyespor- Buharaspor maçları oynanacak.