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U 18’de grup maçları tamamlandı ve final grubu fikstürü belli oldu. Final Grubuna yükselen dört takımın daha önce belliği olduğu U 18 liginde yedinci ve son hafta maçları oynandı. Final Grubunu garantileyen iki takımın maçında Gençlerbirliği, HE Kültürspor’u 4-2 yendi. Hattuşa Gençlikspor ise Alaca Belediyespor önünde 1-0 galip gelerek ligi üçüncü sırada tamamladı. Mimar Sinan Gençlikspor Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 10-2 galip gelerek tüm maçlarını kazanıp lider olarak final grubuna yükseldi. Haftanın son maçında ise İskilipspor, Osmancıkgücü takımını 6-0 yenerek ligi 9 puanla beşinci tamamladı,

U 18 Liginde tek devreli grup maçları sonunda dört takımın mücadele edeceği final grubu fikstürüde belli oldu. 11 Kasım cumartesi günü Mimar Sinan Gençlikspor ile Hattuşa Geçlikspor ikinci maçta ise Gençlerbirliği ile HE Kültürspor takımları karşılaşacak. Hafta içi maçlarının da oynaayacağı U 18 liginde şampiyon takım 2 Aralık cumartasi günü oynanacak maçla sona erecek.