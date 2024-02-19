Ahlatcı Çorum FK Bölgesel Gelişim Liginde hafta sonu bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla U 19 final grubu şansını büyük oranda kaybederken U 17 takımı ise final grubuna yükselmeyi garantiledi.

Cumartesi günü Devane sahasında oynanan maçta Çorum FK U 19 takımı grup ikincisi ve final grubu yolundaki en yakın rakibi Ispartaspor önünde son bölümde bulduğu golle 1-0 ene geçtiği maçta 85. dakikada beraberlik uzatma dakikalarında yediği golle ise rakibine 2-1 mağlup olarak rakibi ile 8’e çıkardı ve ilk iki şansını büyük oranda bitirdi.

Bu maçın ardından ise iki takım U 17 kadroları mücadele etti. Grupta lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK raakibi önünde iyi başladığı maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında farkı üçe çıkaran kırmızı siyahlı takım önceki hafta Karaman deplasmanında olduğu gibi yine erken rehavete girdi ve konuk takım uzatma dakikalarında skoru 3-2 yaptı. Son bölümde sıkıntı yaşasada maçı bu skorla kazanan Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı üçüncü devreyi 37 puanla lider tamamlarken üçüncü sıradaki Ispartaspor ise puan farkını iyice açtı ve final grubuna yükselmeyi şimdiden garantiledi.