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Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK U 19 takımı sezonun ilk mağlubiyetini evinde Afyonspor önünde aldı. Kırmızı Siyahlı takım ilk yarıda çok kötü futbolunun sonucunda rakibine 3-1 mağlup olarak play-off yolunda ağır yara aldı.

İlk beş maçında üç beraberlik iki galibiyet alarak final grubu için iddialı konuma gelen Çorum FK cumartesi günü konuk ettiği kendisi ile aynı puana sahip Afyonspor önünde çok kötü bir ilk yarı oynadı. Rakibi önünde pozisyon bulmakta zorlanan kırmızı siyahlı takım kalesinde ise çok fazla pozisyon verdi. Bunlardan ilk yarının son bölümünde Hüseyin ve Efe can ile iki gol bulan konuk takım ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda biraz toparlanan Çorum FK rakibe üstünlüğünü kabul ettirdi ancak pozisyon bulmakta yine zorlandı. Son bölümde Yusuf’un golü ile umutlanan kırmızı siyahlı takım beraberlik ararken uzatma dakikalarında S. Efe’nin golü ile maçı 3-1 kazanan Afyonspor haftayı üç puanla kapatırken kırmızı siyahlı takım ligde ilk kez mağlup oldu.