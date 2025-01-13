Çorum FK U 19 takımı Bölgesel Gelişim Liginde çıkışa geçti.

Kırmızı Siyahlı takım geçen hafta Çankaya deplasmanından üç puanla dönmesinin ardından evinde konuk ettiği Anadolu Üniversitesi maçınıda 3-0 kazanarak ligde çıkışa geçti.

Anadolu Üniversitesi karşısında ilk dakikalardan itibaren etkili oynayan Çorum FK bu yarıyı 21. dakikada Polat ve 36. dakikalarda Arda’nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Abdullah ile farkı üçe çıkaran Çorum FK rahatladı. Bu rahatlık nedeni ile son yarım saatlik bölümde konuk Anadolu Üniversitesi çok daha etkili oldu ancak kırmızı siyahlı takım rakibine gol izni vermedi ve maçtan 3-0 galip ayrılan Çorum FK bu sezon ilk kez üst üste iki maç aldı ve sıralamada çıkışa geçti.