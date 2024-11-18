U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK evinde konuk ettiği grubun namağlup lideri Kırıkkale FK takımını 2-0 yenerek büyük moral buldu.

Ligde ilk yedi hafta maçlarında altı galibiyet ve bir beraberlik ile lider durumda bulunan Kırıkkale FK üst sıralar için iddiasını devam ettirmek isteyen Çorum FK karşısında maça tutuk başladı. Çorum FK ilk yarıda 16. dakikada İsmail ve 18. dakikada Abdullah’ın golleri ile 2-0 öne geçti.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kınıkkale Fk 56. dakikada çok tartışmalı bir penaltı kararı ile umutlandı. Ancak topu direğe nişanlayan Mikail bu umutları bitirdi. Kalan bölümde Çorum FK oyunu kontrol etmeyi ve rakibe pozisyon vermemeyi başararak rakibine bu sezon ilk kez mağlubiyet tattırdı.Bu sonuçla Kırıkkale FK 16 puanda kalırken Çorum FK ise 10 puana yükseldi.