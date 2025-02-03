Bölgesel Gelişim Ligi U 19 takım Çorum FK üst üste beşinci galibiyetini Kırıkkalespor deplasmanında 4-0’lık skorla alarak ikinci sıraya yükseldi.

Kötü başladığı sezonda sonradan toparlanan Çorum FK U 19 takımı Kırıkkalespor deplasmanında ilk yarıyı İsmet ve Abdullah’ın iki golü ile 3-0 önde tamamladı.

Maçın son dakikalarında Mustafa ile skoru 4-0 yapan Çorum FK maçtan galibiyet ile ayrılarak üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Bu galibiyet ile lider Gençlerbirliği’nin açık ara 40 puanla zirvede bulunduğu grupta 27 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi.