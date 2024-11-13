Amatör futbolda hafta sonu oynanan maçlarda kırlmızı kart gören dört oyuncudan üçü ceza kuruluna sevk edildi.

Tertip Kurulundan yapılan açıklamaya göre U 14 liginde Mimar Sinanspor ile Gençlerbirliği takımları arasındaki maçta Gençlerbirliği’nden Abdulkerim Çopur rakip futbolcuya yumruk attığı için, Mimar Sinanspor’dan Hayati Yağcı ise kendisine yumruk atan rakibine tekme ve küfür ile karşılık verdiği için gördükleri kırmızı kart nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.

İskilipgücüspor’dan Hamdi Soydan kural gereği kırmızı kart görmesine karşın ihraç sonrası hakeme küfür ettiği için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilen üçüncü isim oldu.

Aynı maçta Mimar Sinanspor’dan Mustafa Çeliker rakibin bariz gol şansını engellemekten kırmızı kart gördüğü için bir maç ceza aldı.