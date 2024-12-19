Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahir, Muay Thai Süper Ligde üst üste üçüncü kez şampiyonluk kemerini kazanan Abdussamet Uğurlu ve Şahin Güler’i kabul etti.

Muay Thai Süper Liginde üst üste üçüncü kez şampiyon olarak kemerin sahibi olan Abdussamet Uğurlu ve beraberinde Antrenörü Aydın Fırat ile birlikte İl Müdürü Hüseyin Şahin’i ziyaret ederek destekleri için teşekkür ettiler.

Ziyaret sırasında Abdussamet Uğurlu katıldığı final müsabakası ve çalışmaları hakkında İl Müdürü Şahin’e bilgiler verdi ve her zaman yanlarında olmasından dolayı memnuniyeti dile getirerek tüm personele teşekkür etti.

İl Müdürü Hüseyin Şahin ise üç yıldır üst üste Süper Lig Şampiyonluğunu kazanan Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat’ı tebrik etti.

Şahin başarının önemli olduğunu ancak istikrarın çok daha önemli olduğunu belirterek bunun için kendilerini ayrıca kutladı ve başarılarının devamını diledi.