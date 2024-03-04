Okul Sporları Gençler Taekwondo grup müsabakalarında Çorumlu üç sporcumuz kürsüye çıkarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

29 Şubat- 2 Mart tarinleri arasında Bartın’da yapılan Okul Sporları Gençler Taekwondo grup birinciliğinde +78 kiloda Salim Can Demir finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

46 kiloda Yağmur Sulutaş ve 48 kiloda Burak Daşdan ise sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Grup birinciliğinde kürsüye çıkan üç sporcumuz 22-24 Mart tarihleri arasında Çorum’da yapılacak olan Okul Sporları Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında mücadele edecekler.