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Beltaş 1. Amatör Küme’de dördüncü hafta maçları sonunda beklendiği gibi üç takımlı yarış ortaya çıktı. Ulukavakspor, Mimar Sinan ve Gülabibeyspor takımları 9’ar puanla ligde ilk üç sırada yer aldılar.

Haftaya averajla lider olarak giren Ulukavakspor, üç maçta iki galibiyet alarak iddialı bir görüntü veren Kargıserispor deplasmanında ilk dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin ilk yarının sonlarında dokuz kişi kalması ile ikinci yarıda farka gitti. Maçtan 11-0 gibi arklı skorla galip ayrılan Ulukavkaspor dördüncü haftayı da lider kapattı.

Mimar Sinan Gençlikspor konuk ettiği Alaca Belediyespor karşısında 6-0 galip gelerek sıralamadaki yerini korudu. Diğer şampiyonluk adayı Gülabibeyspor da İskilipgücüspor önünde 6-0’lık galibiyet ile yoluna kayıpsız devam etti. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım Kültürspor ile İskilipspor arasındaki maçtan 2-0 galip ayrılan konuk takım ikinci galibiyetini aldı ve dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Ligde beşinci hafta maçları pazar günü oynanacak. Haftanın en kritik maçında ise 9’ar puanlı iki takım Ulukavakspor ile Gülabibeyspor takımları arasında Devane sahasında pazar günü saat 14’de oynanacak.