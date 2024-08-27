Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü günü sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına dün ayağının tozu ile başladı.

Cumartesi sabahı çıktığı Bandırmaspor maçı yolculuğunu dün saat 13.30’da tesislere dönerek tamamlayan kırmızı siyahlı takım iki saatlik dinlenmenin ardından tesislerde haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Bandırmaspor maçını değerlendirdi ve bu maçla ilgili bilgilendirme yaptı.

Çalışmaya izinli olan Atilla Turan ve Atakan Akkaynak katılmazken Atakan Cangöz takımdan ayrı özel programda çalıştı.

Ümraniyespor maçında sakatlanan Kasango salonda bisiklet sürerken aynı maçta sakatlanan Suat ise düz koşulara başladı.

Çalışmada Bandırmaspor maçında oynayan futbolcular kısa süreli yenile yaparak antrenmanı tamamlarken oynamayanlar ve az oynayanlar ise dar alanda pas ve çabuk kuvvet hareketleri ile haftanın ilk antrenmanını tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.