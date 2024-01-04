Çorum’da da yapılan Uçan Raketler Projesinin Kırşehir etabı tamamlandı. Proje çerçevesinde 6 yılda 160 bin çocuk masa tenisiyle buluştu.

Spor alanında sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkan Uçan Raketler, Türkiye genelinde çocukları masa tenisi sporu ile buluşturmaya devam ediyor. Projenin 2024 yılında ilk durağı Kırşehir oldu. Yerli yazılımla dünyaya havayolu ve seyahat teknolojileri ihraç eden Hitit’in 2018 yılında başlattığı Uçan Raketler, çocuk ve gençlerin masa tenisi yoluyla sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmasını hedefliyor. Genç yeteneklerin keşfedilip ülkemizi bu dalda temsil edecek sporcuların kazanılmasına da katkı sağlayan proje, Kırşehir ile birlikte 6 yılda 411 okul, 160 bin çocuk ve 430 öğretmene ulaştı. Hitit’in BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan sağlıklı ve kaliteli yaşam ile eşitsizliklerin azaltılması hedefini odağına alarak hayata geçirdiği Uçan Raketler projesi, Kırşehirli çocuklarla buluştu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF)’nun partnerliğiyle yürütülen projenin Kırşehir fazı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Hitit’in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, TMTF Başkanı Oktay Çimen, il protokolü, projeden yararlanan okullardan öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Projenin Kırşehir etabında konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, salonda bulunanlardan Masa Tenisi Federasyonu ve Hitit Bilgisayar için alkış istedi. Ahiler Kenti Kırşehir'de çocukların heyecanla yapılan etkinliği ve etkinliğin amacının önemini anlattı. Vali Mete Buhara açıklamasında, "Kırşehir, kültür ve spora yatkınlığıyla bilinen bir il. Masa tenisinde de başarılı sporcuların çıkacağına inanıyorum. Hitit Bilgisayarla gurur duyuyoruz" dedi.

Masa Tenisi Federasyon Başkanı Oktay Çimen ise açılış programında Kırşehir'de yapılan etkinliğin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak amacına ulaşacağını aktardı.

Antrenör desteğiyle profesyonel masa tenisi eğitimi

Proje içerisinde Kırşehir merkez ve ilçelerden 56 devlet okulundan 15 bini aşkın öğrenci, profesyonel masa tenisi eğitim imkanına kavuşacak. Yalnızca öğrencileri değil öğretmenleri de projeye dahil eden Uçan Raketler ile Kırşehir’de 60 öğretmen ile ocak ayında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenecek kursa katılarak, '1. Kademe Masa Tenisi Antrenörü' belgesi alacak. Okullarda kurulacak takımlarda çocuklar, antrenör desteğiyle profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuşacak. Masa tenisi ekipmanlarının yanı sıra profesyonel antrenör desteği ile sürdürülebilir bir masa tenisi projesi olan Uçan Raketler, masa tenisine ilgisi olan ve sporun farklı bir dalıyla tanışmak isteyen çocukları 2018 yılından bu yana masa tenisi ile buluşturuyor.

"Uçan Raketler 2024 yılında da farklı illerle devam edecek"

Proje lansmanında bir konuşma yapan Hitit Bilgisayar Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, "Uçan Raketler Hitit’in sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, uzun soluklu bir proje olarak tasarlandı ve hayata geçirildi. Değerli proje partnerimiz Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile birlikte zorunlu pandemi dönemi dışında hiç ara vermeden, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukları masa tenisi ile buluşturmaya devam ettik. Çorum ile başlayan, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa ve Sakarya, ile devam eden Uçan Raketler, bugün itibariyle Kırşehir’de. Kırşehir ile birlikte projeden faydalanacak okul sayısı 411’e, öğrenci sayısı 160 bine, antrenörlük eğitimi alan öğretmen sayısı da 430’a ulaşacak. Ülkemizde yaşanan üzücü depremin ardından sporun iyileştirici gücüyle çocuklara destek vermek amacıyla Kahramanmaraş ve Malatya’da konteyner kentlerdeki çocuklarla da buluşan projemiz, 2024 yılında yeni illerle yoluna devam edecek" dedi.

Hitit hakkında

Hitit, Türk Hava Yolları’nda yönetici olarak çalışan iki kadın girişimci tarafından 1994’te kuruldu. Şirketin kuruluş amacı ve havacılığın içinden gelen kurucuların öncelikli hedefi, tamamen yerli sermaye ile çalışıp dışarıya bağımlılıktan kurtulmak ve Türkiye’yi teknoloji ihraç eden bir ülke haline getirmekti. Bu felsefe ile yola çıkan Hitit, başta havayolu şirketleri olmak üzere, havayolu ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım çözümleri üretiyor. Sektördeki şirketlerin rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, gelir muhasebesi, gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, ekip planlama, tur operatörü/charter yönetimi, geniş kapsamlı performans ölçümü ve kargo ihtiyaçlarına Crane markalı yazılım çözümleri ile tek noktadan hizmet sunan Hitit, aynı zamanda hosting ve danışmanlık hizmeti de veriyor. %100 Türkiye’de üretilen havacılık çözümleriyle her yıl milyonlarca insanın seyahat etmesini sağlayan Hitit; Doğu Avrupa’nın En İyi Havacılık Yazılım firması, Avrupa’nın Öncü Yolcu Hizmet Sistem Sağlayıcısı, En İyi Havayolu Raporlama Sistemi, Yılın En Niş Teknoloji Firması, turizm alanında “Türkiye’nin En İyi Sektörel Yazılım Firması”, “Yılın Havacılık Yazılım Kuruluşu” ve “Yılın Havacılık Teknoloji Kuruluşu” gibi birçok ödülün de sahibi. Hitit, 3 Mart 2022 itibarıyla HTTBT koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Uçan Raketler Projesi hakkında

Hitit tarafından başlatılan ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu partnerliği ile yürütülen Uçan Raketler Türkiye’nin tek sürdürülebilir masa tenisi projesidir. 2018 yılında başlayan proje kapsamında; ihtiyaç sahibi okulların belirlenerek ilk olarak masa tenisi ekipmanları sağlanıyor ve antrenörler de gönüllü öğretmenlerden oluşuyor. Daha sonra Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından verilen profesyonel eğitimle antrenörlük sertifikası alan öğretmenler tarafından öğrencilerin eğitim süreci başlıyor. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek, ülkemizi bu alanda dünyada temsil edecek sporcuların kazanılması. Uçan Raketler projesi ile şu ana kadar Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa, Sakarya’da, Kahramanmaraş, Malatya ve Kırşehir’de 160 binden fazla çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu. (İHA)