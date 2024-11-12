Ahlatcı Çorum FK ligde iki maçlık galibiyet serisinin ardından üçüncü için çıktığı Pendikspor karşısında takımına üç puan getiren isim Kadir Seven oldu.

Sezon başında Giresunspor’dan yüksek bonservis ücreti karşılığında kırmızı siyahlı takımla anlaşan Kadir Seven sakatlığının ardından uzun süre takımdan ayrı kaldı.

Pendikspor maçında sakatlanan Loick Landre’nin yerinde ilk onbirde forma şansı bulan Kadir Seven savunmadaki başarısını birde hücumda golle süsleyerek morel ve motivasyon olarak çok iyi bir noktaya geldi.

Kardemir Karabükspor ile Bölgesel Amatör Ligde 10 gole imza atan Kadir Seven ardından transfer olduğu Orduspor’da ise 3. ligde üç gole attı.

Seven önceki sezon formasını giydiği Giresunspor ile gol sevinci yaşayamadı.

Son gol sevincini 20 Şubat 2022’de Orduspor’un Karşıyaka ile oynadığı maçta atan Seven 1. ligdeki ilk gol sevincini Çorum FK forması ile yaşadı.

Hemde yaklaşık iki yıl sonra gol atma başarını gösterdi.