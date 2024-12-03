Çorumlu milli Muay Thai’ci Abdussamet Uğurlu üst üste üçüncü kez Muay Thai Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Balıkesir’de hafta sonu yapılan Muay Thai Süper Lig müsabakaları 6. ve final etabında ringe çıkan Abdussamet Uğurlu kayserili rakibini ezici üstünlük ile yenerek maçtan 3-0 galip ayrıldı ve Süper Lig şampiyonluk kemerini beline taktı.

Sports TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan müsabakayı kazanan Abdussamet Uğurlu önümüzdeki yıl Avrupa Muay Thai Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. 2022 yılından buyana aralıklız üst üste üç kez şampiyon olan ve Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil ederek iki kez kürsüye çıkarak bronz madalya kazanan Abdussamet Uğurlu bu yıl hedefinin ise şampiyon olarak Atina’da İstiklal Marşını okutmak olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonasında mücadele etmenin üzerine büyük sorumluluk yüklediğini belirterek ‘Devletimin ve milletimin çok büyük sorumlulukları var. Bunun bilincinde olarak antrenmanlarına aralıksız devam ederek Avrupa Şampiyonasına çok daha iyi durumda gitmek istiyorum. Hedefim tabiki şampiyonluk. Sefer bizim Zafer Allah’ın olsun’ dedi.

Uğurlu, kendisini yetiştirip bu günlere getiren ailesine, bu sporu kendisine öğretip sevdiren milli takım antrenörü Aydın Fırat’a en büyük destekçisi eşine, birlikte ter döktüğü spor salonu arkadaşlarına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve spor spor şube müdürleri ve personeline, dua edip destekleyen dostlarına ve Çorumlu hemşehrilerine teşekkür etti.