Abdussamet Uğurlu Avrupa Kick Boks Şampiyonasında mücadele etmek için Balıkesir'de ringe çıkacak.

Muay Thai Federasyonu tarafından düzenrlenen Spor Toto Süper Lig 6. Ayak Final müsabakaları hafta sonunda Balıkesir’de yapılacak.

Bu müsabakalar sonunda kendi kilolarında birinci olan sporcular önümüzdeki yıl Yunanistan’da yapılacak olan Avrupa Muay Thai Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.

1 Aralık pazar günü saat 20’den itibaren Sport TV’den canlı olarak yapılacak olan final maçlarında Abdussamet Uğurlu A Class Elite Büyük Erkekler 57 kiloda Kayserili rakibi Mustafa Özbek ile karşılaşacak.

Uğurlu bu maçı kazanması halinde Avrupa Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacak.

Bu zorlu müsabaka için çalışmalarını antrenörü Aydın Fırat yönetiminde aralıksız sürdüren Abdussamet Uğurlu tek hedefinin Avrupa Şampiyonasında Çorum’u ve ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi. Uğurlu bu çalışmalar sırasında her zaman yanında olan ve destek veren Ateş Tuğla sahibi Ahmet Uzunoğlu, Kadercim Spor Merkezi Kader Dokgöz Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve İl Müdürlüğü personeline teşekkür etti.