Abdussamet Uğurlu İstanbul’da yapılan 1. Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonasında finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

14-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbulda yapılan 1. Uluslararası Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonasında Türkiye ile birlikte Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgozistan, Macaristan, Bosna Hersek, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden sporcular katıldılar. 57 kilo büyük erkekler Elite Class kagorisinde ringe çıkan ilimiz milli sporcusu Abdussamet Uğurlu zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçını kaybetti sıkletinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Antrenörü Aydın Fırat ile birlikte Çorum’u en güzel şekilde temsil ederek gümüş madalya kazandırdığını için mutlu olduğunu belirter Abdussamet Uğurlu kendisine maddi ve manevi desteklerinden dolayı iş insanı Ahmet Uzunoğlu’na teşekkür etti.

Uğurlu bu yarışmanın ardından 21 Ağustos’ta Antalya’da yapılacak olan Muay Thai Süper Ligi milli takım seçmesi yarı final müsabakalarına katılmak için bu ile gitti. Bu zorlu müsabakalar yarın akşam Sports TV ekranlarında saat 20’den itibaren canlı olarak yayınlanacak.